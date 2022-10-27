Постановлением Минобразования № 341 от 26 сентября 2022 года в новой редакции изложена Инструкция о порядке формирования, ведения и использования автоматизированной системы учета в сфере образования «Электронное образование».

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкция распространяется на местные исполнительные и распорядительные органы, а также на образовательные учреждения (иные организации, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность независимо от форм собственности и подчинения).

В состав системы «Электронное образование» входят:

республиканская информационно-аналитическая система «1-ДУ» - обеспечивает сбор и обработку в электронном виде сведений об учреждениях дошкольного образования, иных образовательных учреждениях, иных организациях и индивидуальных предпринимателях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при реализации ими образовательной программы дошкольного образования;

республиканская автоматизированная система «Электронное образование» предназначена для сквозной технологии сбора, обработки, накопления и формирования единой системы данных о деятельности организаций образования, численности и составе профессорско-преподавательского состава организаций образования, о распределении, направлении на работу и трудоустройстве выпускников, получивших среднее специальное или высшее образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов по очной форме обучения.

Главный информационно-аналитический центр Министерства образования формирует и поддерживает систему «Электронное образование».

Система формируется на основе информации, предоставляемой образовательными учреждениями.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.