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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МИНОБРАЗОВАНИЯ БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ЯСНОСТЬ В ВОПРОСЫ ВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
11:08 31.10.2022
Постановлением Минобразования № 341 от 26 сентября 2022 года в новой редакции изложена Инструкция о порядке формирования, ведения и использования автоматизированной системы учета в сфере образования «Электронное образование».
Как сообщает Национальный правовой портал, инструкция распространяется на местные исполнительные и распорядительные органы, а также на образовательные учреждения (иные организации, индивидуальных предпринимателей, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность независимо от форм собственности и подчинения).
В состав системы «Электронное образование» входят:
республиканская информационно-аналитическая система «1-ДУ» - обеспечивает сбор и обработку в электронном виде сведений об учреждениях дошкольного образования, иных образовательных учреждениях, иных организациях и индивидуальных предпринимателях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность при реализации ими образовательной программы дошкольного образования;
республиканская автоматизированная система «Электронное образование» предназначена для сквозной технологии сбора, обработки, накопления и формирования единой системы данных о деятельности организаций образования, численности и составе профессорско-преподавательского состава организаций образования, о распределении, направлении на работу и трудоустройстве выпускников, получивших среднее специальное или высшее образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов по очной форме обучения.
Главный информационно-аналитический центр Министерства образования формирует и поддерживает систему «Электронное образование».
Система формируется на основе информации, предоставляемой образовательными учреждениями.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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