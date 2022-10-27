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В БЕЛАРУСИ ПОДГОТОВЛЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ № 713
10:06 31.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подготовило очередные разъяснения о применении норм постановления Совета министров № 713.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, разработана также памятка для индивидуальных предпринимателей (для целей применения индивидуальными предпринимателями, осуществляющими импорт товаров и (или) реализацию на территории Беларуси).
Кроме того, рубрика «Вопросы и ответы» пополнилась ответами на часто задаваемые вопросы по применению данного постановления.
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