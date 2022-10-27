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ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНЗДРАВА О САНИТАРНЫХ НОРМАХ И ПРАВИЛАХ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


12:31 28.10.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения «Об утверждении санитарных норм и правил».

Как сообщает Национальный правовой портал, документ подготовлен в целях унификации, оптимизации и либерализации санитарно-эпидемиологических требований, изложенных в настоящее время в ряде санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, путем их объединения, исключения дублирования нормативных правовых предписаний и множественности нормативных правовых актов по одному и тому же вопросу.

Предлагаемым к обсуждению проектом постановления утверждаются санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг по:

уходу за волосами и волосистой частью головы, бровями, бородой, бакенбардами и усами (парикмахерские услуги);

уходу за кожей и ногтями кистей рук (маникюр);

уходу за кожей и ногтями стоп ног (педикюр);

уходу за кожей лица, шеи, декольте, тела, и волосистой части головы, визажу, поверхностному пилингу, депиляции (косметические услуги);

установке специальных украшений в мягкие ткани ушных раковин, языка, хрящевые участки носа и ушных раковин, а также в кожные складки тела (пирсинг);

введению в кожу средств для татуажа (перманентный макияж, нанесение татуировки), связанного с нарушением целостности кожного покрова (татуаж);

дозированному облучению кожи оборудованием ультрафиолетового облучения для получения видимого загара (услуги соляриев);

стирке и приемке белья (прачечных, постирочных) (услуги прачечных);

химической чистке, окраске и (или) интенсификации цвета изделий (химическая чистка).

Принятие указанных правил призвано обеспечить охрану жизни и здоровья граждан за счет:

максимально безопасной эксплуатации объектов бытового обслуживания;

минимизации угрозы возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 октября по 7 ноября 2022 г.
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