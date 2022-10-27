На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров, подготовленный на основании пункта 1 статьи 30 Закона Республики Беларусь от 27 августа 2008 г. № 429-З «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект разработан в целях обеспечения комплексного правового регулирования отношений в области производства оригинальных алкогольных напитков, в части:

определения периодичности изменения перечня юридических лиц, осуществляющих производство оригинальных алкогольных напитков в культурно-этнографических центрах, национальных парках и заповедниках, иных объектах Республики Беларусь для воссоздания полноты белорусских национальных традиций;

устранения правой неопределенности при включении в такой перечень юридических лиц, созданных в результате реорганизации;

проведения наиболее тщательного анализа деятельности юридических лиц, планирующих осуществлять производство оригинальных алкогольных напитков.

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 27 октября по 6 ноября 2022 г.