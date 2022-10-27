ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ


13:35 27.10.2022

Постановлением Совмина № 729 от 25 октября 2022 года внесены изменения в порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поправки позволяют предоставлять дополнительные преференции производителям промышленной продукции в зависимости от уровня локализации производства.

В частности, предусмотрено обязательное применение преференциальной поправки в размере 15% к производителям, выполняющим установленные требования по локализации.

Кроме того, предоставлена возможность закупки из одного источника товаров у производителей, выполняющих установленные требования по локализации.

Скорректированы подходы в части условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары (изменяется перечень документов, подтверждающих страну происхождения товара, при определении допуска к участию в процедуре закупки товаров).

Принятые изменения в этой части вступят в силу с 1 января 2023 года.

МАРТ обращает внимание, что с момента официального опубликования постановления № 729 разрешается без проведения процедур закупок приобретать услуги по перевозке грузов по согласованию с вышестоящим государственным органом (государственной организацией).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
валюта курс
EUR 2.4650
USD 2.4765
RUB 4.0228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4702 +0.0052
USD 2.4746 -0.0019
RUB 4.0238 +0.001
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4680 2.4850
USD 2.4750 2.4850
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9930 1.0040
EUR/RUB 61.7000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте