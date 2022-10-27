|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ИЗМЕНИЛО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
13:35 27.10.2022
Постановлением Совмина № 729 от 25 октября 2022 года внесены изменения в порядок закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, поправки позволяют предоставлять дополнительные преференции производителям промышленной продукции в зависимости от уровня локализации производства.
В частности, предусмотрено обязательное применение преференциальной поправки в размере 15% к производителям, выполняющим установленные требования по локализации.
Кроме того, предоставлена возможность закупки из одного источника товаров у производителей, выполняющих установленные требования по локализации.
Скорректированы подходы в части условий допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары (изменяется перечень документов, подтверждающих страну происхождения товара, при определении допуска к участию в процедуре закупки товаров).
Принятые изменения в этой части вступят в силу с 1 января 2023 года.
МАРТ обращает внимание, что с момента официального опубликования постановления № 729 разрешается без проведения процедур закупок приобретать услуги по перевозке грузов по согласованию с вышестоящим государственным органом (государственной организацией).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2022
Курсы в банках
на 27.10.2022
Конвертация в банках
на 27.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте