Постановлением Совмина № 727 от 25 октября 2022 года утверждено Положение о порядке формирования и ведения базы данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

Как сообщает Национальный правовой портал, сведения для формирования и ведения базы данных будут собираться в электронном виде посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Пользователи базы данных:

Министерство труда и социальной защиты;

комитеты по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполкомов;

управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов;

управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;

территориальные центры социальной защиты населения районов и городов.

Оператором автоматизированной информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов (АИС СПРИ) определен Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты.

Оператору до 1 сентября 2023 г. поручено обеспечить пользователям доступ к базе данных, а Министерству труда и социальной защиты – обеспечить введение АИС СПРИ в постоянную эксплуатацию с указанной даты.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.

Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции», автоматизированная информационная система социальной поддержки и реабилитации инвалидов является государственной информационной системой и формируется в целях автоматизации, комплексного анализа и информатизации деятельности государственных органов и иных организаций при работе с инвалидами.

В рамках ее функционирования формируется база данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

В базу данных включаются следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его законного представителя (если имеется);

гражданство (подданство);

пол;

число, месяц, год рождения;

идентификационный номер (при его наличии);

данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;

сведения об обучении, форме устройства, составе семьи (полная или неполная) ребенка-инвалида;

сведения о трудовой и иных видах деятельности инвалида, его законного представителя (если имеется);

сведения о производимых инвалиду и на него денежных выплатах и об иных мерах социальной поддержки, установленных законодательством;

сведения об инвалидности.