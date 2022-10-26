ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА ЗАРАБОТАЕТ БАЗА ДАННЫХ СОЦПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ


11:19 27.10.2022

Постановлением Совмина № 727 от 25 октября 2022 года утверждено Положение о порядке формирования и ведения базы данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

Как сообщает Национальный правовой портал, сведения для формирования и ведения базы данных будут собираться в электронном виде посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.

Пользователи базы данных:

Министерство труда и социальной защиты;

комитеты по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполкомов;

управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов;

управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;

территориальные центры социальной защиты населения районов и городов.

Оператором автоматизированной информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов (АИС СПРИ) определен Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты.

Оператору до 1 сентября 2023 г. поручено обеспечить пользователям доступ к базе данных, а Министерству труда и социальной защиты – обеспечить введение АИС СПРИ в постоянную эксплуатацию с указанной даты.

Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.

Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции», автоматизированная информационная система социальной поддержки и реабилитации инвалидов является государственной информационной системой и формируется в целях автоматизации, комплексного анализа и информатизации деятельности государственных органов и иных организаций при работе с инвалидами.

В рамках ее функционирования формируется база данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

В базу данных включаются следующие сведения:

фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его законного представителя (если имеется);

гражданство (подданство);

пол;

число, месяц, год рождения;

идентификационный номер (при его наличии);

данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;

сведения об обучении, форме устройства, составе семьи (полная или неполная) ребенка-инвалида;

сведения о трудовой и иных видах деятельности инвалида, его законного представителя (если имеется);

сведения о производимых инвалиду и на него денежных выплатах и об иных мерах социальной поддержки, установленных законодательством;

сведения об инвалидности.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.10.2022
валюта курс
EUR 2.4650
USD 2.4765
RUB 4.0228
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4650 +0.0328
USD 2.4765 -0.0003
RUB 4.0228 -0.0171
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4650 2.4880
USD 2.4750 2.4870
RUB 3.1000 4.0250
подробнее

Конвертация в банках
на 27.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9900 1.0050
EUR/RUB 61.7000 76.0000
USD/RUB 61.5000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте