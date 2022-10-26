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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ С 1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА ЗАРАБОТАЕТ БАЗА ДАННЫХ СОЦПОДДЕРЖКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ
11:19 27.10.2022
Постановлением Совмина № 727 от 25 октября 2022 года утверждено Положение о порядке формирования и ведения базы данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.
Как сообщает Национальный правовой портал, сведения для формирования и ведения базы данных будут собираться в электронном виде посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы.
Пользователи базы данных:
Министерство труда и социальной защиты;
комитеты по труду, занятости и социальной защите областных и Минского городского исполкомов;
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, районных исполкомов;
управления (отделы) социальной защиты местных администраций районов в городах;
территориальные центры социальной защиты населения районов и городов.
Оператором автоматизированной информационной системы социальной поддержки и реабилитации инвалидов (АИС СПРИ) определен Центр информационных технологий Министерства труда и социальной защиты.
Оператору до 1 сентября 2023 г. поручено обеспечить пользователям доступ к базе данных, а Министерству труда и социальной защиты – обеспечить введение АИС СПРИ в постоянную эксплуатацию с указанной даты.
Постановление вступает в силу с 6 января 2023 г.
Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции», автоматизированная информационная система социальной поддержки и реабилитации инвалидов является государственной информационной системой и формируется в целях автоматизации, комплексного анализа и информатизации деятельности государственных органов и иных организаций при работе с инвалидами.
В рамках ее функционирования формируется база данных социальной поддержки и реабилитации инвалидов.
В базу данных включаются следующие сведения:
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) инвалида, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) его законного представителя (если имеется);
гражданство (подданство);
пол;
число, месяц, год рождения;
идентификационный номер (при его наличии);
данные о регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания;
сведения об обучении, форме устройства, составе семьи (полная или неполная) ребенка-инвалида;
сведения о трудовой и иных видах деятельности инвалида, его законного представителя (если имеется);
сведения о производимых инвалиду и на него денежных выплатах и об иных мерах социальной поддержки, установленных законодательством;
сведения об инвалидности.
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