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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВНЕСЛО ИЗМЕНЕНИЯ В НОВУЮ СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
09:56 27.10.2022
Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 от 19 октября 2022 года о госрегулировании цен на товары потребительской корзины. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли, установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров.
Кроме того, конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.
«Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений», - поясняется в сообщении.
Дополнительное разъяснение сегодня должно опубликовать МАРТ.
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