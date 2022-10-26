Правительство скорректировало отдельные нормы постановления № 713 от 19 октября 2022 года о госрегулировании цен на товары потребительской корзины. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, уточнен порядок проведения переоценки и дооценки остатков потребительских товаров импортерами и субъектами оптовой и розничной торговли, установлен порядок отнесения расходов импортеров и субъектов оптовой и розничной торговли по фасовке потребительских товаров.

Кроме того, конкретизированы отдельные товарные позиции, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

«Корректировка произведена с учетом анализа поступающих обращений», - поясняется в сообщении.

Дополнительное разъяснение сегодня должно опубликовать МАРТ.