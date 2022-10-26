Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 67 от 24 октября 2022 г. утвержден регламент административной процедуры «Согласование товарообменных операций без поступивших денежных средств», предусмотренной пунктом 14 постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в постановлении определен порядок согласования, а также документы, необходимые для осуществления этой административной процедуры.

Вышеуказанная процедура предоставляет право субъектам хозяйствования провести товарообменную операцию в случае наличия объективных причин (например, наличие просроченной задолженности).

Указанная процедура осуществляется государственными органами, подчиненными (подотчетными) президенту, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету министров, облисполкомами, Минским горисполкомом и касаются только тех товаров, которые указаны в приложении 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».