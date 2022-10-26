|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УТВЕРДИЛО РЕГЛАМЕНТ АДМИНПРОЦЕДУРЫ ПО ВОПРОСАМ ТОВАРООБМЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ БЕЗ ПОСТУПИВШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
18:00 26.10.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 67 от 24 октября 2022 г. утвержден регламент административной процедуры «Согласование товарообменных операций без поступивших денежных средств», предусмотренной пунктом 14 постановления Совета министров от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, в постановлении определен порядок согласования, а также документы, необходимые для осуществления этой административной процедуры.
Вышеуказанная процедура предоставляет право субъектам хозяйствования провести товарообменную операцию в случае наличия объективных причин (например, наличие просроченной задолженности).
Указанная процедура осуществляется государственными органами, подчиненными (подотчетными) президенту, республиканскими органами государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету министров, облисполкомами, Минским горисполкомом и касаются только тех товаров, которые указаны в приложении 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 «О системе регулирования цен».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 26.10.2022
Курсы в банках
на 26.10.2022
Конвертация в банках
на 26.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте