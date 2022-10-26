Постановлением Совмина № 724 от 25 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке создания и функционирования интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на автомобильных дорогах общего пользования и улицах населенных пунктов.

Как сообщает Национальный правовой портал, ИТС будет способствовать: обеспечению безопасности дорожного движения; повышению эффективности организации дорожного движения; повышению качества транспортной деятельности, планирования и управления транспортной инфраструктурой.

Положением определены основные задачи ИТС. В их числе:

мониторинг дорожного движения;

организация дорожного движения, включая моделирование объектов организации дорожного движения, управление дорожным движением и его регулирование;

информирование участников дорожного движения и других заинтересованных лиц;

организация электронной оплаты услуг в транспортной деятельности;

управление работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, погодных условий и состояния окружающей среды;

управление содержанием автомобильных дорог и улиц населенных пунктов.

Координировать создание и развитие ИТС уполномочены:

Министерство транспорта и коммуникаций – в отношении ИТС на республиканских автомобильных дорогах, а также применяемых в транспортной деятельности;

местные исполнительные и распорядительные органы – в отношении ИТС на местных автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов, а также применяемых в транспортной деятельности;

Министерство внутренних дел – в отношении ИТС на автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов в части обеспечения безопасности и эффективности организации дорожного движения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.