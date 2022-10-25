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ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРЕДЛАГАЕТ ОБСУДИТЬ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

11:47 26.10.2022 На общественное обсуждение вынесен проект решения Гродненского районного Совета депутатов «О создании места погребения». Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта являются организация похоронного дела и гарантия погребения. Документом предусмотрено создание места погребения на территории Одельского сельсовета Гродненского района для захоронения граждан Одельского и Коптевского сельсоветов. Организатор общественного обсуждения – Гродненский районный Совет депутатов. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 26 октября по 5 ноября 2022 г.