Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 65 от 21 октября 2022 г. утверждена форма уведомлений при согласовании повышения (установления) регулируемых отпускных цен на товары.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, форма определяет единое содержание уведомлений государственных органов (организации) или созданных ими комиссий о принятых решениях. Указанные решения в течение двух рабочих дней со дня их принятия должны быть направлены в МАРТ.

В этой связи постановлением установлены:

форма уведомления о принятом решении о согласовании повышения производителями отпускных цен (приложение 1 к постановлению);

форма уведомления о принятом решении о согласовании установления отпускных цен производителями на новые товары (приложение 2 к постановлению).

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.