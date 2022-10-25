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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ УТВЕРДИЛО ФОРМУ УВЕДОМЛЕНИЙ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПОВЫШЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ТОВАРЫ
10:30 26.10.2022
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 65 от 21 октября 2022 г. утверждена форма уведомлений при согласовании повышения (установления) регулируемых отпускных цен на товары.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, форма определяет единое содержание уведомлений государственных органов (организации) или созданных ими комиссий о принятых решениях. Указанные решения в течение двух рабочих дней со дня их принятия должны быть направлены в МАРТ.
В этой связи постановлением установлены:
форма уведомления о принятом решении о согласовании повышения производителями отпускных цен (приложение 1 к постановлению);
форма уведомления о принятом решении о согласовании установления отпускных цен производителями на новые товары (приложение 2 к постановлению).
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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