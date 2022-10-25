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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИМПОРТЕРОВ В БЕЛАРУСИ ОБЯЗАЛИ МЕНЯТЬ СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВ ПРИ СНИЖЕНИИ КУРСОВ ВАЛЮТ
18:15 25.10.2022
Лукашенко подписал указ № 380, которым внесены изменения в указ № 366 от 11 августа 2005 года "О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику", сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом установлены единые подходы к переоценке импортных медицинских товаров при изменении курсов валют независимо от страны производства. А именно закреплена обязанность импортеров корректировать стоимость медицинских товаров, поставленных с отсрочкой платежа, при снижении курсов валют.
«Указ принят в целях совершенствования ценовой политики на рынке медицинских товаров и направлен на сохранение ассортимента востребованных лекарств на внутреннем рынке, обеспечение их доступности для населения и организаций здравоохранения2, - говорится в комментарии.
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