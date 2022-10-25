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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ


16:55 25.10.2022

Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 91 от 31 августа 2022 г. утверждены Ветеринарно-санитарные правила проведения радиационного контроля экспортируемых продуктов животного происхождения.

Как сообщает Национальный правовой портал, правилами установлен порядок организации и проведения радиационного контроля продуктов животного происхождения, подконтрольных государственному ветеринарному контролю (надзору). Контроль проводится для определения соответствия продуктов требованиям, установленным страной-импортером к ввозимой продукции, по показателям радиационной безопасности.

Документом определены требования к процедурам отбора проб, методам лабораторных испытаний и оценки соответствия указанных продуктов требованиям радиационной безопасности стран-импортеров.

Требования должны соблюдаться:

перерабатывающими организациями независимо от форм собственности, осуществляющими экспортные поставки соответствующих продуктов;

государственными ветеринарными инспекторами, ветеринарными лабораториями, входящими в состав государственной ветеринарной службы, в том числе государственного учреждения «Белорусский государственный ветеринарный центр», которые проводят радиационный контроль экспортной продукции.

Правила распространяются на продукты животного происхождения, подконтрольные государственному ветеринарному контролю (надзору), которые производятся организациями-экспортерами.

Ведомственное постановление от 9 июня 2008 г. № 57 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил проведения контроля содержания цезия-137 и стронция-90 в экспортируемых пищевых продуктах и сельскохозяйственном сырье, подконтрольных государственному ветеринарному надзору» признается утратившим силу.

Постановление вступило в силу 23 октября 2022 г.
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