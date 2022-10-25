С 27 октября в Беларуси вступают в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД).

Как поясняется на сайте МВД, ряд корректировок ПДД обусловлен положениями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». С учетом использования и производства в стране инновационных машин и устройств для передвижения вводятся новые дорожные знаки и разметка, а также определения, например, «электромобиль» и «средство персональной мобильности». Также скорректированы понятия «велосипед», «мопед», «мотоцикл».

О том, какие именно изменения ждут участников дорожного движения, рассказал заместитель начальника главного управления – начальник управления организационной работы и обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МОБ МВД полковник милиции Александр Занимон.

По его словам, электромобиль прописался в правилах. Так называются ТС, приводимые в движение только электродвигателем от внутреннего перезаряжаемого источника электроэнергии. Им разрешено двигаться по полосе для общественного транспорта. А в местах, оборудованных зарядными станциями для экологичной техники, запрещено парковаться всем, кто не пополняет запас батареи.

Средства персональной мобильности (СПМ) – электросамокат, гироскутер, сегвей, моноколесо и прочее - только для трезвых. Устройства или приспособления, не являющиеся ТС, приводимые в движение двигателем и предназначенные для индивидуального или совместного (должны иметь специальные сиденья) использования. Необходимые условия – исправность тормозов и руля (при его наличии).

Пользователи СПМ являются пешеходами, могут двигаться по велосипедным дорожкам, а при их отсутствии – по тротуарам, пешеходным дорожкам и обочинам, скорость не должна превышать 25 км/ч.

Во всех случаях (кроме велодорожек) преимущество – у бесколесных участников дорожного движения, которым не следует создавать препятствий. При пересечении проезжей части по наземному пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин следует ехать со скоростью идущего шагом пешехода. Это требование относится и к любителям кататься на роликовых коньках, лыжах или другом спортивном инвентаре.

На средствах персональной мобильности запрещено: находиться в состоянии опьянения; перевозить пассажиров вне специально оборудованных мест для сидения, предусмотренных конструкцией; не держаться за руль (при его наличии); передвигаться до 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

Видеорегистратор можно устанавливать на стеклах и (или) в оконных проемах таким образом, чтобы не ограничивать обзорность с места водителя.

Велосипед – ТС, приводимое в движение мускульной силой человека, а также двигателем мощностью не более 0,25 кВт и способное развивать скорость не выше 25 км/ч. В соответствии с новыми правилами на нем разрешат не спешиваться при пересечении проезжей части по пешеходному переходу. Но при подъезде к нему следует заблаговременно снизить скорость, убедиться в безопасности выезда на дорогу и двигаться не быстрее идущего пешехода.

Разрешено ехать по проезжей части вне зависимости от наличия велосипедной или пешеходной дорожки, обочины, тротуара: в зоне с ограничением максимальной скорости двигаться не далее метра от ее правого края в один ряд; во время тренировки при сопровождении автомобилем прикрытия. При этом движение велосипедистов допускается в два ряда, но не более десяти в группе.

В жилой и пешеходной зонах, на прилегающей территории можно ехать по тротуару, обочине и проезжей части. При этом велосипедисты имеют преимущество перед механическими ТС, но не должны необоснованно препятствовать их движению.

На дороге в темное время суток и (или) при недостаточной видимости вне населенных пунктов велосипедисту следует находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами.

Разрешено ездить в снегопад и (или) гололедицу (за исключением проезжей части и обочины).

Запрещено перевозить пассажиров, кроме детей до семи лет. При этом ребенок должен быть в велосипедном шлеме и находиться на дополнительном специально оборудованном сиденье, фиксирующем (предохраняющем) ноги.

Александр Занимон также объяснил в чем разница мопеда и мотоцикла. Мопед – ТС с объемом двигателя до 50 куб. см или мощностью более 0,25 кВт и не выше 4 кВт, максимальной конструктивной скоростью, не превышающей 50 км/ч. Мотоцикл – ТС с объемом двигателя 50 куб. см и более и мощностью до 15 кВт, скоростью свыше 50 км/ч и массой не более 550 кг.

На них запрещено перевозить пассажиров (кроме бокового прицепа к мотоциклу), заведомо находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, и детей до 12 лет (в том числе в боковом прицепе).

На мотоцикле, мопеде и велосипеде запрещено ездить на одном колесе, не держась за руль обеими руками, за исключением случаев подачи сигнала, предусмотренных в пункте 56 Правил, или не держа ноги на педалях (подножках).

Кроме того, водительский пакет документов «похудел».

Водитель должен иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам ГАИ: водительское удостоверение; свидетельство о регистрации (технический паспорт, технический талон), если ТС не зарегистрировано, то документ, подтверждающий законность его приобретения; документы, подтверждающие правомерность установки опознавательного знака «Инвалид» при его наличии, за исключением иностранцев и лиц без гражданства.

Можно не возить с собой документы, подтверждающие прохождение техосмотра, а также страховой полис, если он заключен в электронном виде.

Водителю запрещено пользоваться устройствами связи (мобильным телефоном), если для этого их надо держать в руках или воздействовать рукой.

При этом пешеход имеет преимущество перед водителем: на регулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах (при движении на средствах персональной мобильности) при одновременном разрешающем сигнале регулировщика или светофора; на нерегулируемых пешеходных переходах, велосипедных переездах и дорожках (при движении на средствах персональной мобильности).

Пешеходу запрещено при выходе на проезжую часть и следовании по ней совершать действия, угрожающие безопасности дорожного движения.

Водитель обязан предоставить преимущество пешеходам и велосипедистам, завершающим пересечение дороги. По новым правилам для этого расстояние между ТС и приближающимся пешеходом должно составлять не менее двух полос (при их наличии).

Не допускается остаточная глубина рисунка шины протектора менее 1,6 мм – для легковых авто, 1 мм – грузовиков, 2 мм – автобусов, троллейбусов, 0,8 мм – мотоциклов, мопедов и квадроциклов, 4 мм – для зимней резины со специальными маркировками (снежинки, «М+S» и другими). Шина считается непригодной к эксплуатации, если появляется один индикатор износа, расположенный по дну канавки протектора, при равномерном износе или два индикатора в каждом из двух сечений – при неравномерном износе беговой дорожки.

Ежегодно с 25 мая по 5 июня и с 25 августа по 5 сентября водители обязаны в светлое время суток ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).

На автомагистралях и дорогах для автомобилей мотоциклы, легковые автомашины и грузовики массой до 3,5 т могут ехать не более 120 км/ч (вместо 110 км/ч, как было ранее), автобусы – до 100 км/ч (вместо 90 км/ч).

Во время ремонта авто на проезжей части необходимо быть в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами.

При движении в направлении стрелки, включенной в дополнительной секции одновременно с зеленым сигналом светофора, водитель имеет преимущество перед ТС, движущимися с других направлений.

Требования светофоров на железнодорожных переездах распространяются на всех участников дорожного движения.

Опознавательные знаки «Шипы» и «Отличительный знак транспортного средства Республики Беларусь» можно устанавливать по желанию.

Водитель такси должен быть пристегнут при движении в населенном пункте без пассажира.

При въезде на перекресток, где организовано круговое движение, подача сигнала световыми указателями поворота не производится. Далее показывать поворот необходимо в зависимости от направления движения.

Александр Занимон пояснил, что такое зона с ограничением максимальной скорости движения. Так, на определенных территориях (например, где плотная жилая застройка или где много кафе и гуляющих людей, – не путать с жилой зоной и дворами) скорость ограничивается до 30 км/ч. Такой режим будет действовать во всей зоне установки соответствующих знаков независимо от наличия на пути перекрестков.