С 1 января 2023 г. вступает в силу закон Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-з «о лицензировании», которым несколько изменяются лицензионные требования, предъявляемые к штату риэлтерской организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве юстиции, как и ранее, в штате риэлтерской организации (ее обособленного подразделения) должно насчитываться определенное число риэлтеров с основным местом работы в данной организации. Так, в штате риэлтерской организации со штатной численностью, за исключением технического и вспомогательного персонала, 30 и более работников должно состоять не менее пяти риэлтеров, от 20 до 30 работников – не менее четырех риэлтеров, от 10 до 20 работников – не менее трех риэлтеров, до 10 работников – не менее двух риэлтеров. В штате обособленного подразделения организации должен состоять как минимум один риэлтер.

В качестве дополнительного требования законом предусмотрено, что для риэлтеров, число которых установлено законодательством в качестве минимального, обязательным является заключение трудового договора с определением продолжительности рабочего времени не менее нормальной продолжительности рабочего времени, установленной законодательством о труде.

Руководителям риэлтерских организаций необходимо принять меры к приведению с 1 января 2023 г. штата таких организаций в соответствие с новыми лицензионными требованиями.