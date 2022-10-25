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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
10:10 25.10.2022
Утвержден новый состав президиума Национальной академии наук Беларуси. Соответствующий указ № 376 подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
В состав президиума введены недавно назначенные главный ученый секретарь НАН, академики-секретари отделений биологических, медицинских, физико-технических наук, отделения физики, математики и информатики Академии наук, председатель Совета молодых ученых НАН.
«Обновление состава президиума НАН направлено на повышение эффективности принимаемых решений по развитию научно-технической и инновационной деятельности, отечественных научных школ, творческого потенциала молодых ученых», - говорится в комментарии к документу.
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