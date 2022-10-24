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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МАРТ УТВЕРДИЛО РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ


13:49 24.10.2022

Министерство антимонопольного регулирования и торговли 21 октября 2022 г. приняло постановления № 63 «Об утверждении регламента административной процедуры» и № 64 «Об утверждении регламентов административных процедур в области ценообразования».

Как сообщает Национальный правовой портал, постановлением № 63 утвержден регламент административной процедуры «Согласование перечня товаров, обязательных к наличию для реализации в торговом объекте», предусмотренной пунктом 13 постановления № 713. В постановлении определен порядок согласования вместе с формами заявления и перечнем товаров.

Постановлением № 64 утверждены регламент для административных процедур «Согласование повышения отпускной цены на товары» и «Согласование установления отпускной цены на товары», а также документы, необходимые для осуществления этих процедур. Вышеуказанные процедуры предоставляют производителям право установить цену на товар, который ранее не производился, а также повысить цену на ранее выпускаемый товар в случае наличия объективных причин (например, удорожания сырья при производстве продукции).

Указанные процедуры осуществляются государственными органами, подчиненными (подотчетными) президенту, республиканскими органам государственного управления, иными государственными организациями, подчиненными Совету министров, облисполкомами, Минским горисполкомом и касаются только тех товаров, которые указаны в приложении 1 постановления № 713.

Отмечается, что нарушение ценового законодательства влечет административную ответственность.

Постановления вступят в силу с момента их официального опубликования.
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