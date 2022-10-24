Постановлением Совмина № 714 от 20 октября 2022 года на год перенесены сроки завершения строительства пиково-резервных энергоисточников в рамках интеграции Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, строительство энергоисточников на Березовской и Лукомльской ГРЭС, а также ТЭЦ-5 планируется завершить не в 2022 году, а уже в 2023 г.

Кроме того, отменены планы реконструкции 12 котельных с установкой электрокотлов в населенных пунктах Дрогичин, Давид-Городок, Хоромск, Орлы, Большое Мелешево, Доропиевичи, Гончары и Ворони. При этом в трех котельных на год позже будут установлены котлы меньшей мощности.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.