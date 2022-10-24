|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПИКОВО-РЕЗЕРВНЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ В БЕЛАРУСИ ПЕРЕНЕСЛИ
11:58 24.10.2022
Постановлением Совмина № 714 от 20 октября 2022 года на год перенесены сроки завершения строительства пиково-резервных энергоисточников в рамках интеграции Белорусской атомной электростанции (БелАЭС).
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, строительство энергоисточников на Березовской и Лукомльской ГРЭС, а также ТЭЦ-5 планируется завершить не в 2022 году, а уже в 2023 г.
Кроме того, отменены планы реконструкции 12 котельных с установкой электрокотлов в населенных пунктах Дрогичин, Давид-Городок, Хоромск, Орлы, Большое Мелешево, Доропиевичи, Гончары и Ворони. При этом в трех котельных на год позже будут установлены котлы меньшей мощности.
Постановление вступает в силу со дня его принятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 24.10.2022
Курсы в банках
на 24.10.2022
Конвертация в банках
на 24.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте