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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛО ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
11:11 24.10.2022
Постановлением Совета министров № 710 от 19 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке разработки и изменения проекта организации дорожного движения.
Как сообщает Национальный правовой портал, при разработке проектов организации дорожного движения (ОДД) учитываются результаты работы по планированию и (или) проектированию ОДД как комплекса организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.
Проект ОДД – документ, регламентирующий размещение технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), разработанный с учетом обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации
Проект ОДД направлен на достижение основных параметров, характеризующих безопасность дорожного движения и эффективность ОДД (при этом эффективность представляет собой состояние ОДД, которое обеспечивает минимальную вероятность возникновения препятствий для движения).
Проект ОДД призван решить задачи по выбору состава, характеристик, способа применения, размещения и оптимального функционирования ТСОДД, в том числе для:
организации движения на сети улиц населенных пунктов и автомобильных дорог;
организации пешеходного и велосипедного движения;
снижения скорости (успокоения) движения;
организации стоянок (парковок) транспортных средств;
ограничения движения;
ОДД в местах производства дорожных работ;
ОДД при проведении массовых мероприятий;
управления транспортным спросом.
В качестве принципов применения и размещения ТСОДД выделены:
полный жизненный цикл объекта ОДД, включая планирование, проектирование, реализацию и эксплуатацию;
минимальное негативное воздействие на участников дорожного движения;
постоянный контроль эффективности ОДД.
Постановление вступает в силу с 22 октября 2022 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22 сентября 2022 г.
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