Постановлением Совета министров № 710 от 19 октября 2022 г. утверждено Положение о порядке разработки и изменения проекта организации дорожного движения.

Как сообщает Национальный правовой портал, при разработке проектов организации дорожного движения (ОДД) учитываются результаты работы по планированию и (или) проектированию ОДД как комплекса организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению движением на дорогах.

Проект ОДД – документ, регламентирующий размещение технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), разработанный с учетом обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации

Проект ОДД направлен на достижение основных параметров, характеризующих безопасность дорожного движения и эффективность ОДД (при этом эффективность представляет собой состояние ОДД, которое обеспечивает минимальную вероятность возникновения препятствий для движения).

Проект ОДД призван решить задачи по выбору состава, характеристик, способа применения, размещения и оптимального функционирования ТСОДД, в том числе для:

организации движения на сети улиц населенных пунктов и автомобильных дорог;

организации пешеходного и велосипедного движения;

снижения скорости (успокоения) движения;

организации стоянок (парковок) транспортных средств;

ограничения движения;

ОДД в местах производства дорожных работ;

ОДД при проведении массовых мероприятий;

управления транспортным спросом.

В качестве принципов применения и размещения ТСОДД выделены:

полный жизненный цикл объекта ОДД, включая планирование, проектирование, реализацию и эксплуатацию;

минимальное негативное воздействие на участников дорожного движения;

постоянный контроль эффективности ОДД.

Постановление вступает в силу с 22 октября 2022 г. и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 22 сентября 2022 г.