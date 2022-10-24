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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ


09:52 24.10.2022

Правительством 20 октября принято постановление № 715 «Об особенностях образовательной деятельности».

Как сообщили в Министерстве образования, правовым актом урегулированы в период по 31 декабря 2022 г. особенности лицензирования образовательных услуг по реализации образовательной программы:

дошкольного, начального, базового, среднего образования;

специального образования на уровне дошкольного и общего среднего образования;

специального образования на уровне дошкольного и общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью.

В частности, постановлением определяются:

перечень документов и (или) сведений, необходимых для принятия решений по вопросам лицензирования услуг по реализации образовательных программ, представляемых соискателем лицензии, лицензиатом;

порядок формирования и ведения реестра лицензий на оказание услуг по реализации образовательных программ, состав включаемых в него сведений и порядок предоставления этих сведений (их части) заинтересованным лицам;

порядок перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг по реализации образовательных программ.

Кроме того, установлено, что при отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на оказание услуг по реализации образовательной программы начального, базового, среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с интеллектуальной недостаточностью сертификат о государственной аккредитации учреждения образования на соответствие заявленному виду (при его наличии) для учреждений общего среднего образования прекращает свое действие с даты отказа.

В этом случае учреждение образования обязано возвратить указанный сертификат в течение пяти рабочих дней с даты отказа в Департамент контроля качества образования Министерства образования.

«Реализация норм данного постановления будет способствовать защите государственных и общественных интересов, а также прав и законных интересов граждан, обеспечивать единообразное применение требований Закона Республики Беларусь «О лицензировании» всеми организациями, индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность», – отметили в профильном ведомстве.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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