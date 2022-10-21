Совмин Беларуси подписал постановление о реализации положений закона о лицензировании в части образовательных услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, документом утвержден порядок формирования и ведения реестра лицензий на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, в том числе состав включаемых в него сведений и механизм предоставления этих сведений заинтересованным лицам.

Кроме того, утвержден порядок перевода обучающихся в другое учреждение образования в случае отказа в выдаче лицензии на оказание услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования.

Определен также перечень документов, необходимых для принятия решений по вопросам лицензирования услуг в сфере дошкольного и общего среднего образования, представляемых соискателем лицензии, лицензиатом.

Лицензирующими органами определены Мингорисполком, гор-, райисполкомы.