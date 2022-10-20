Постановлением Министерства транспорта и коммуникаций № 84 от 27 сентября 2022 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке выполнения работ по эксплуатации (содержанию и текущему ремонту) автомобильных дорог общего пользования, утвержденную ведомственным постановлением № 36 от 19 июня 2019 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкция дополнена положением о том, что решения о плановом обследовании системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОСОБДД) при эксплуатации автомобильных дорог принимаются уполномоченными должностными лицами: Министерства транспорта и коммуникаций – для республиканских автомобильных дорог; областных исполнительных комитетов – для местных автомобильных дорог.

Согласно документу, периодичность проведения планового ОСОБДД составляет: на республиканских автомобильных дорогах – не реже одного раза в пять лет; на местных автомобильных дорогах – не реже одного раза в десять лет.

Решение о проведении внепланового или специального ОСОБДД при эксплуатации автомобильных дорог принимается их владельцами.

В соответствии с документом перечень экспертов по ОСОБДД при эксплуатации автомобильных дорог определяется Министерством транспорта и коммуникаций на основе следующих квалификационных требований: наличие высшего образования 1 ступени по специальности «Организация дорожного движения» или «Автомобильные дороги»; стаж работы в области безопасности дорожного движения не менее десяти лет.

Вместе с тем эксперты, являющиеся работниками организаций государственного дорожного хозяйства, на балансе которых находятся обследуемые автомобильные дороги, к работам по ОСОБДД этих автомобильных дорог не допускаются.

Постановление вступило в силу 20 октября 2022 г.