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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДВУХ ПРОБЛЕМНЫХ ДОМОВ В ГОМЕЛЕ ПОДПИСАН УКАЗ
18:22 20.10.2022
Лукашенко подписал указ № 372, который позволяет в целях защиты интересов граждан завершить строительство двух 10-этажных двухсекционных домов на ул. Тельмана в Гомеле, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, документом определены в качестве заказчика Управление капитального строительства Гомеля, генеральной проектной и подрядной организации - ОАО "Гомельский домостроительный комбинат".
Указ также содержит меры по разработке, восстановлению (корректировке) проектной и иной документации, необходимой для завершения строительства объекта. Кроме того, в нем определены источники финансирования строительства.
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