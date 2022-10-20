Лукашенко подписал указ № 372, который позволяет в целях защиты интересов граждан завершить строительство двух 10-этажных двухсекционных домов на ул. Тельмана в Гомеле, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, документом определены в качестве заказчика Управление капитального строительства Гомеля, генеральной проектной и подрядной организации - ОАО "Гомельский домостроительный комбинат".

Указ также содержит меры по разработке, восстановлению (корректировке) проектной и иной документации, необходимой для завершения строительства объекта. Кроме того, в нем определены источники финансирования строительства.