В Беларуси при формировании тарифов на передачу тепловой энергии в расчете затрат на электрическую энергию будет использоваться соотношение курса белорусского рубля к российскому рублю. Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли к постановлению № 60 от 7 октября 2022 года, которым внесены изменения в ведомственное постановление № 13 от 19 февраля 2018 года.

«Постановление МАРТ от 7 октября 2022 г. № 60 <...> направлено на обеспечение единых подходов по применению в расчетах за энергоносители обменного курса белорусского рубля к российскому рублю», - поясняется в комментарии.

Постановление № 60 вступает в силу после его официального опубликования.

Отметим, что в настоящее время при формировании тарифов используется курс белорусского рубля к доллару.