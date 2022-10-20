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ТАРИФЫ НА ТЕПЛО В БЕЛАРУСИ БУДУТ ФОРМИРОВАТЬ С УЧЕТОМ КУРСА БЕЛОРУССКОГО РУБЛЯ К РОССИЙСКОМУ
18:09 20.10.2022
В Беларуси при формировании тарифов на передачу тепловой энергии в расчете затрат на электрическую энергию будет использоваться соотношение курса белорусского рубля к российскому рублю. Об этом говорится в комментарии Министерства антимонопольного регулирования и торговли к постановлению № 60 от 7 октября 2022 года, которым внесены изменения в ведомственное постановление № 13 от 19 февраля 2018 года.
«Постановление МАРТ от 7 октября 2022 г. № 60 <...> направлено на обеспечение единых подходов по применению в расчетах за энергоносители обменного курса белорусского рубля к российскому рублю», - поясняется в комментарии.
Постановление № 60 вступает в силу после его официального опубликования.
Отметим, что в настоящее время при формировании тарифов используется курс белорусского рубля к доллару.
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