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В БЕЛАРУСИ БЮДЖЕТНИКАМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
10:51 20.10.2022
Постановлением Совмина № 702 от 18 октября 2022 года местным органам власти поручено выделить средства из резервных фондов на повышение зарплат госслужащим и бюджетника в 2022 году.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, местные исполнительные и распорядительные органы должны принять решения о выделении средств из резервных фондов сформированных в бюджетах областного и базового территориальных уровней на повышение зарплат и денежного довольствия (с учетом взносов в ФСЗН) государственным служащим, бюджетникам и приравненным к ним, лицам начальствующего и рядового состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
При необходимости местные власти должны передавать деньги в нижестоящие бюджеты.
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