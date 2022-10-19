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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ БЮДЖЕТНИКАМ ПОДНИМУТ ЗАРПЛАТЫ ЗА СЧЕТ РЕЗЕРВНЫХ ФОНДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ


10:51 20.10.2022

Постановлением Совмина № 702 от 18 октября 2022 года местным органам власти поручено выделить средства из резервных фондов на повышение зарплат госслужащим и бюджетника в 2022 году.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, местные исполнительные и распорядительные органы должны принять решения о выделении средств из резервных фондов сформированных в бюджетах областного и базового территориальных уровней на повышение зарплат и денежного довольствия (с учетом взносов в ФСЗН) государственным служащим, бюджетникам и приравненным к ним, лицам начальствующего и рядового состава органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

При необходимости местные власти должны передавать деньги в нижестоящие бюджеты.
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