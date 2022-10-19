|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВОДИТ НОВУЮ СИСТЕМУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН
09:53 20.10.2022
Постановлением Совмина вводится новая система регулирования цен на товары всей потребительской корзины, как отечественные, так и импортные.
Как сообщает Telegram-канал правительства, системой предусматривается:
для производителей - введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом;
для импортеров и торговли - установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней;
ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами;
запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.
Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 19.10.2022
Курсы в банках
на 20.10.2022
Конвертация в банках
на 20.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте