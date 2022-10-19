Постановлением Совмина вводится новая система регулирования цен на товары всей потребительской корзины, как отечественные, так и импортные.

Как сообщает Telegram-канал правительства, системой предусматривается:

для производителей - введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом;

для импортеров и торговли - установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников. При этом цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение 5 рабочих дней;

ограничение бартерных сделок. Теперь такие операции также подлежат согласованию с государственными органами;

запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

Для обеспечения исполнения требований постановления соответствующие государственные органы наделены дополнительными полномочиями по контролю за соблюдением законодательства о ценах и ценообразовании.