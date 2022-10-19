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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
МАРТ ОБОБЩИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН О ГОСЗАКУПКАХ
17:34 19.10.2022
Министерство антимонопольного регулирования и торговли подвело итоги общественного обсуждения проекта закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона позволит усовершенствовать систему государственных закупок и с одной стороны своевременно удовлетворить потребности заказчиков в товарах (работах, услугах), а с другой – обеспечить эффективное расходование бюджетных средств и (или) средств государственных внебюджетных фондов, развитие конкуренции.
Среди прочего, проектом закона:
уточняется, что законодательство о государственных закупках также распространяется на заключение договоров аренды, в том числе лизинга;
вводится запрет участия в государственных закупках аффилированных лиц, в том числе аффилированных с заказчиком (организатором);
предусматриваются случаи заключения договоров на срок более одного года;
закрепляются случаи, когда закупка из одного источника может осуществляться без изучения конъюнктуры рынка;
ряд действий, совершаемых при осуществлении государственных закупок, переводится в автоматизированный режим;
расширяется компетенция правительства в сфере государственных закупок.
С 27 июля по 6 августа 2022 г. можно было высказать свои замечания и предложения в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
В установленный срок по проекту поступило 51 предложение от 17 участников общественного обсуждения.
По результатам рассмотрения учтены следующие предложения:
по установлению права заказчика (организатора) не составлять и (или) не размещать на электронной торговой площадке справку о проведении процедуры закупки из одного источника при приобретении товаров (работ, услуг) в соответствии с пунктами 10, 17 (при приобретении преподавательских услуг), 22, 23, 231, 31, 35, 40, 45 и 55 приложения к Закону;
по установлению возможности осуществления проверки соответствия требованиям, предъявляемым к участникам процедур государственных закупок, в автоматическом режиме в случаях и порядке, установленном Советом министров.
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