На Портале Pravo.by опубликован закон от 11 октября 2022 г. № 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности».

Как сообщает Национальный правовой портал, закон № 210-З принят в целях совершенствования правового регулирования отношений, связанных с ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности.

Документ вносит изменения в законы от 18 февраля 1991 г. № 611-XII «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» и от 12 июля 2013 г. № 57-З «О бухгалтерском учете и отчетности».

В частности, законом № 210-З предусмотрено:

изменение подходов к определению круга общественно значимых организаций, обязанных составлять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);

применение организациями банковского сектора, включая ОАО «Банк развития Республики Беларусь», МСФО в качестве единственных стандартов при составлении финансовой отчетности;

расширение способов подписания первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета с использованием информационных технологий;

установление обязанности ведения бухгалтерского учета и составления отчетности иностранными организациями в отношении деятельности, которая рассматривается как деятельность на территории Республики Беларусь через постоянное представительство, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

ограничение права руководителя общественно значимой организации передавать ведение бухгалтерского учета и составление отчетности организации или индивидуальному предпринимателю, оказывающим такие услуги;

установление особенностей ведения бухгалтерского учета в крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Законом № 210-З также определено, что лица, занимающие должность главного бухгалтера организации, которая станет общественно значимой организацией с 1 января 2025 г., обязаны до указанной даты получить сертификат профессионального бухгалтера.

Часть его положений вступает в силу с 1 января 2023 г., часть – с 1 января 2025 г.