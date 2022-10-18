На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь «Об обеспечении доступной среды для инвалидов в жилищном фонде».

Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемый к обсуждению документ разработан на основании части пятой статьи 37 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции» в целях обеспечения доступной среды в многоквартирных жилых домах.

Проектом предлагается утвердить Правила обеспечения доступа и пользования инвалидами жилыми помещениями, вспомогательными помещениями в многоквартирных жилых домах, входами и выходами из многоквартирных жилых домов.

Предусматривается распространение данных правил на функционально-планировочные элементы жилых и вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах, включая входы, выходы, пути движения, а также их применения при обеспечении информационного обустройства жилых и вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах.

Документом определены параметры доступности для инвалидов:

территории, на которой расположен многоквартирный жилой дом (многоквартирные жилые дома);

входа в многоквартирные жилые дома;

вспомогательных помещений общего пользования;

лифта;

пользования жилыми помещениями.

Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 30 октября 2022 г. либо направить на электронную почту МЖКХ .