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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
10:40 19.10.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров Республики Беларусь «Об обеспечении доступной среды для инвалидов в жилищном фонде».
Как сообщает Национальный правовой портал, предлагаемый к обсуждению документ разработан на основании части пятой статьи 37 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2022 г. № 183-З «О правах инвалидов и их социальной интеграции» в целях обеспечения доступной среды в многоквартирных жилых домах.
Проектом предлагается утвердить Правила обеспечения доступа и пользования инвалидами жилыми помещениями, вспомогательными помещениями в многоквартирных жилых домах, входами и выходами из многоквартирных жилых домов.
Предусматривается распространение данных правил на функционально-планировочные элементы жилых и вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах, включая входы, выходы, пути движения, а также их применения при обеспечении информационного обустройства жилых и вспомогательных помещений в многоквартирных жилых домах.
Документом определены параметры доступности для инвалидов:
территории, на которой расположен многоквартирный жилой дом (многоквартирные жилые дома);
входа в многоквартирные жилые дома;
вспомогательных помещений общего пользования;
лифта;
пользования жилыми помещениями.
Организатор общественного обсуждения – Министерство жилищно-коммунального хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 30 октября 2022 г. либо направить на электронную почту МЖКХ .
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