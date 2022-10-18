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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНСВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РАССКАЗАЛО О НОВАЦИЯХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ


17:25 18.10.2022

Начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Минсвязи Дмитрий Корзун прокомментировал новации закона «О лицензировании» в части лицензирования деятельности в области связи.

Он отметил, что в настоящее время деятельность в области связи осуществляют 211 операторов связи – это 182 оператора электросвязи, а также 29 оператора почтовой связи. Операторы оказывают населению услуги электросвязи связи общего пользования и услуги почтовой связи общего пользования на всей территории страны, в том числе в самых отдаленных ее уголках, основными из которых являются услуги предоставления местного, междугороднего и международного телефонного соединения, услуги передачи данных в состав которых сегодня входят услуги IP-телевидения и услуги телефонии по IP-протоколу, услуги сотовой подвижной электросвязи, услуги по пересылке почтовых отправлений и доставке печатных средств массовой информации.

«В законе о лицензировании состав лицензируемых услуги в области связи не изменился. Для операторов новшеством будет являться то, что лицензирующий орган всю работу по поводу решений о предоставлении лицензий и внесения в них изменений будет отражать только в Едином реестре лицензий, размещаемом в свободном доступе в интернете», - сказал Дмитрий Корзун.

По его словам, на бумажном носителе лицензия будет предоставляться только по отдельному заявлению лицензиата.

В процессе разработки данного закона о лицензировании Министерством связи и информатизации проведена большая работа, направленная на создание условий по оказания населению и бизнесу услуг связи с высоким качеством.

В законе о лицензировании определены долицензионные требования к соискателям лицензии в области электросвязи и почтовой связи, конкретизированы и унифицированы лицензионные требования, предъявляемые непосредственно к лицензиату, оказывающему услуги связи. Установлен порядок взаимодействия Министерства связи и информатизации с Государственной инспекции по электросвязи Министерства связи и информатизации при выявлении инспекцией фактов некачественного оказания услуг электросвязи в сетях электросвязи операторов в рамках осуществлении контроля за использованием на территории Беларуси излучающих радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения.
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