Лукашенко подписал 17 октября указ № 366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.

Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.

Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.

Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.