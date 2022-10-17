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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АДРЕСОВ
11:57 18.10.2022
Лукашенко подписал 17 октября указ № 366, направленный на дальнейшее совершенствование порядка ведения реестра адресов Беларуси, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с документом на Национальное кадастровое агентство возлагается обязанность обеспечивать защиту информации, содержащейся в данном информационном ресурсе.
Закрепляется необходимость автоматической корректировки информации об адресе объекта в едином государственном регистре недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, а также реестре адресов в случае изменения адреса либо прекращения существования объекта.
Предусматривается возможность присвоения адресов незастроенным земельным участкам и линейным сооружениям. Также в реестр адресов будет включаться информация о гаражных кооперативах.
Указ вступит в силу через шесть месяцев после его официального опубликования.
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