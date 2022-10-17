|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРОДЛЕНА ТОРГОВЛЯ ЮВЕЛИРНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ БЕЛАРУСИ
10:47 18.10.2022
Право на торговлю ювелирными изделиями отечественного производства через интернет-магазины продлевается в Беларуси по 31 августа 2024 года. Соответствующий указ № 365 Лукашенко подписал 17 октября, сообщает его пресс-служба.
Документом вносятся изменения в прошлогодний указ № 36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины". По нему юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующие лицензии, получили право торговать в интернете ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, по 31 августа 2022 года.
Нынешний указ направлен на дальнейшее вовлечение субъектов хозяйствования в реализацию промаркированных ювелирных изделий отечественного производства и плавный переход от добровольной маркировки к обязательной в рамках проводимой совместно с Россией работы по регулированию обращения ювелирных изделий.
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 31 августа 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2022
Курсы в банках
на 18.10.2022
Конвертация в банках
на 18.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте