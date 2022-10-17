Лукашенко подписал Закон "О лицензировании", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, системно и комплексно регулируется вся сфера лицензирования, в том числе определяются лицензируемые виды деятельности и лицензирующие органы, требования, предъявляемые к соискателям лицензий и лицензиатам, порядок получения лицензии. Конкретизируются грубые нарушения законодательства о лицензировании, являющиеся основанием для прекращения лицензии.

Дополнительно предусматривается лицензирование деятельности в области железнодорожного транспорта в целях реализации принятых страной обязательств в рамках ЕАЭС.

Закрепляется переход на электронное лицензирование через создание Единого цифрового реестра лицензий.

Одной из новаций является введение лицензирования дошкольного и школьного образования.

Нормы о получении лицензии государственными и частными детскими садами и школами вступят в силу сразу после официального опубликования закона, остальные положения - с 1 января 2023 года. Сроки обращения за получением лицензии будут определяться Министерством образования в соответствии с утверждаемым им графиком.

Лицензирование возложено на Минский городской исполнительный комитет, городские (городов областного подчинения) и районные исполнительные комитеты.