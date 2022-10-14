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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ СКОРРЕКТИРОВАН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСЗАКУПОК
11:16 17.10.2022
Постановлением Совета министров № 692 от 14 октября 2022 г. внесены изменения в постановление правительства от 17 марта 2016 г. № 206 «О допуске товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, к участию в процедурах государственных закупок» и постановление Совмина от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
Согласно принятым изменениям:
скорректированы условия применения преференциальной поправки, в том числе исключено применение преференциальной поправки к лицам, не являющимся производителями предлагаемых их товаров (кроме предложения товаров организаций Республики Беларусь, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов списочной численности работников);
запрещен допуск к государственным закупкам поставщиков (подрядчиков, исполнителей), среди работников которых, занимающих ответственные должности, имеются лица, совершившие коррупционные преступления и допустившие выплату заработной платы «в конвертах»;
скорректированы случаи изменения условий договора государственной закупки, в том числе разрешено изменение объема (количества) работ по текущему ремонту при необходимости выполнения дополнительных работ;
расширен перечень оснований для закупки из одного источника, в том числе с применением данного вида процедуры разрешено приобретать работы (услуги) по внесению изменений в предпроектную (предынвестиционную), проектную документацию у ее разработчика; бензин и (или) дизельное топливо;
уточнены дополнительные требования к участникам;
скорректирован перечень товаров, страна происхождения которых подтверждается выпиской из евразийского реестра промышленных товаров.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, принятие постановления оптимизирует порядок осуществления государственных закупок, позволит исключить из закупок недобросовестных лиц, будет способствовать профилактике совершения коррупционных преступлений и выплаты заработной платы в «конвертах». Кроме того, ожидается, что принятие постановления приведет к сокращению расходов бюджета за счет неприменения преференциальной поправки к лицам, не являющимся производителями. Одновременно принятие указанных изменений будет способствовать повышению заинтересованности производителей к участию в государственных закупках и минимизации посредничества.
Изменения в части применения преференциальной поправки и запрета на допуск к закупкам лиц, совершивших коррупционные преступления и допустивших выплату заработной платы «в конвертах», вступают в силу через месяц, иные изменения вступают в силу после официального опубликования постановления.
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