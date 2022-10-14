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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН НА НОВЫЕ ТОВАРЫ


10:12 17.10.2022

Постановлением Совмина № 693 от 14 октября 2022 года определен порядок установления цен на новые товары. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

Согласно информации, субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 г. не реализовывались, самостоятельно (без согласования):

с учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов);

с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера) – при отсутствии ограничений, установленных государственными органами.

Кроме того, предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров (услуг) в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания

При этом в целях безусловного выполнения директивы № 10 не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 г.
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