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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛО ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН НА НОВЫЕ ТОВАРЫ
10:12 17.10.2022
Постановлением Совмина № 693 от 14 октября 2022 года определен порядок установления цен на новые товары. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.
Согласно информации, субъекты торговли могут устанавливать цены на новые товары, которые до 6 октября 2022 г. не реализовывались, самостоятельно (без согласования):
с учетом ограничений, установленных государственными органами, осуществляющими регулирование цен (тарифов);
с применением предельной максимальной оптовой надбавки, торговой надбавки (с учетом оптовой надбавки) 30 процентов к отпускной цене производителя (импортера) – при отсутствии ограничений, установленных государственными органами.
Кроме того, предусматривается возможность субъектам хозяйствования самостоятельно устанавливать цены (тарифы) на уровне не выше минимальных, применяемых к другим контрагентам, а также в рамках одной торговой сети при реализации товаров (услуг) в иных принадлежащих им торговых объектах, объектах обслуживания
При этом в целях безусловного выполнения директивы № 10 не допускается установление цен, которое может привести к их росту по сравнению с ценами, применяемыми на 5 октября 2022 г.
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