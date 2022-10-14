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МИНСЕЛЬХОЗПРОД БЕЛАРУСИ УТВЕРДИЛ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
18:00 14.10.2022
Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия № 89 от 30 августа 2022 г. утверждена Инструкция о порядке организации молекулярной генетической экспертизы.
Как сообщает Национальный правовой портал, молекулярная генетическая экспертиза проводится на договорной основе. Договор заключается между заявителем и лабораторией, осуществляющей проведение молекулярной генетической экспертизы (лаборатория).
Для проведения молекулярной генетической экспертизы в лабораторию представляется биологическая проба.
В качестве биологической пробы используется биологический материал животного, из которого можно выделить дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК).
Постановление вступает в силу с 27 октября 2022 г.
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