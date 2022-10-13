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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ОГРАНИЧИЛО ЦЕНЫ НА РЯД МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
10:56 14.10.2022
Постановлением Совмина № 684 от 10 октября 2022 г. определен перечень товаров, реализуемых для государственных организаций культуры и учреждений образования, отпускные цены на которые формируются, исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, формирование отпускных цен на товары, включенные в перечень, реализуемые для государственных организаций культуры и учреждений образования, осуществляется поставщиками исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, не более 10%.
В перечне перечислены пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара, цимбалы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до конца 31 декабря 2022 года.
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