Постановлением Совмина № 684 от 10 октября 2022 г. определен перечень товаров, реализуемых для государственных организаций культуры и учреждений образования, отпускные цены на которые формируются, исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, формирование отпускных цен на товары, включенные в перечень, реализуемые для государственных организаций культуры и учреждений образования, осуществляется поставщиками исходя из размера экономически обоснованных затрат и предельного норматива рентабельности, используемого для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены, не более 10%.

В перечне перечислены пианино, балалайка, домра, баян, гармонь, гитара, цимбалы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до конца 31 декабря 2022 года.