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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


МИНФИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ


18:00 13.10.2022

Постановлением Министерства финансов № 41 от 14 сентября 2022 г. обновлены положения Инструкции о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной ведомственным постановлением № 43 от 13 июня 2016 г., в части вопроса представления депозитариями информации о владельцах ценных бумаг.

Так, в частности:

изменена периодичность представления депозитариями информации о владельцах ценных бумаг с ежеквартальной на ежедневную;

форма 5 «Информация о владельцах акций» заменена формой 21 «Информация о владельцах ценных бумаг» (форма 21).

Постановлением № 41 также изменяется способ представления депозитариями информации о владельцах всех ценных бумаг по форме 21 в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов (ДЦБ).

Представление в ДЦБ информации о владельцах ценных бумаг по форме 21 включает следующие две составляющие:

1. первоначальная однократная выгрузка всей имеющейся в национальной депозитарной системе информации о владельцах ценных бумаг по состоянию на 13 января 2023 г.;

2. последующая ежедневная актуализация информации о владельцах ценных бумаг в порядке, определенном подпунктом 13.1 пункта 13 Инструкции № 43 (в редакции постановления № 41), только в том случае, если за истекший операционный день произошли изменения в ранее представленной информации о владельцах ценных бумаг (например, в связи с продажей ими ценных бумаг, изменении паспортных данных владельца ценных бумаг, передачи ценных бумаг в залог и т.п.). Указанная информация будет представляться депозитариями ежедневно по состоянию на начало операционного дня не позднее 12.00 этого операционного дня в форме одного или нескольких электронных документов, создаваемых в соответствии с форматами сообщений электронного документооборота рынка ценных бумаг, установленными центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь, с использованием электронных защищенных каналов связи между депозитариями и ДЦБ.

Постановление № 41 вступает в силу с 1 января 2023 г. При этом информация о владельцах ценных бумаг по состоянию на любую из дат между 1 и 12 января 2023 г. не подлежит представлению в ДЦБ.
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