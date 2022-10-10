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ОПУБЛИКОВАН ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В БЕЛАРУСИ


10:52 13.10.2022

Закон Республики Беларусь от 10 октября 2022 г. № 208-З «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии» опубликован на Pravo.by.

Как сообщает Национальный правовой портал, закон принят в целях укрепления и поддержания должного уровня ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии.

В частности, законом:

комплексно урегулированы общественные отношения в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии;

разграничена и усилена ответственность уполномоченных республиканских органов госуправления, вовлеченных в процесс принятия решений по управлению и регулированию безопасности при использовании атомной энергии;

закреплены положения об оценке безопасности, лицензировании деятельности в области использования атомной энергии.

Документом закреплены принципы регулирования безопасности при использовании атомной энергии. К ним в том числе отнесены:

приоритет обеспечения ядерной и радиационной безопасности и защиты жизни и здоровья населения и окружающей среды перед иными аспектами деятельности в области использования атомной энергии, в том числе экономическими;

предоставление полной, достоверной и своевременной информации, связанной с регулированием безопасности при использовании атомной энергии, если эта информация не относится к информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено;

независимость органов госрегулирования в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии при принятии ими решений и осуществлении своих полномочий;

развитие атомной энергетики в мирных целях, в том числе запрет на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств;

участие юр- и физлиц в общественных слушаниях на стадии принятия решений по регулированию деятельности в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии;

защита жизни и здоровья населения и окружающей среды от негативного воздействия радиоактивных отходов в настоящее время и в будущем, невозложение чрезмерного бремени на будущие поколения.

Кроме того, правовым актом предусмотрена корректировка законов:

от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

от 18 июня 2019 г. № 198-З «О радиационной безопасности».

Закон Республики Беларусь от 30 июля 2008 г. № 426-З «Об использовании атомной энергии» признается утратившим силу.

Основные положения закона № 208-З вступают в силу через год после его официального опубликования.
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