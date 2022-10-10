На заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 12 октября 2022 года депутаты в одном чтении приняли проект закона о денонсации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

Факультативный протокол устанавливает механизм подачи и рассмотрения в Комитете ООН по правам человека сообщений от отдельных лиц, утверждающих, что они являются жертвами нарушения какого-либо из прав.

Как сообщает сайт Палаты представителей Нацсобрания, основной причиной выхода из Факультативного протокола является произвольное расширение полномочий указанного комитета, создающее дополнительные необоснованные обязательства для государства, которые им не принимались при присоединении к международному акту.

«Вместе с тем белорусская сторона будет продолжать акцентировать внимание на сохранении своего статуса государства — участника Международного пакта о гражданских и политических правах и активного сторонника международного сотрудничества по вопросам реализации и защиты прав человека, осуществляемого на основании принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела», - говорится в сообщении.