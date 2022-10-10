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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УСТАНОВИЛО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ ЧАСТЕЙ ТУШКИ ПТИЦЫ


17:58 12.10.2022

В Беларуси установлено ограничение на продажу частей тушки птицы. Об этом сообщает Telegram-канал правительства.

«В целях обеспечения потребительского рынка тушкой птицы и удовлетворения покупательского спроса принято соответствующее постановление Совмина», - говорится в сообщении.

Так, постановлением запрещается продажа в торговых объектах свежих, охлажденных или замороженных частей тушки птицы (включая полутушку, четвертину переднюю и заднюю, грудку, филе, окорочок, голень, бедро, крыло, спинку), за исключением изготовленных мясоперерабатывающими, птицеводческими и сельскохозяйственными организациями.

В соответствии с указанным ограничением в торговых объектах запрещается продажа частей тушки птицы, разделка которой осуществлялась в том числе в объектах общественного питания, включая заготовочные объекты (цеха).

Вместе с тем запрет не распространяется на продажу полуфабрикатов в виде частей тушки, готовых для непосредственного употребления и (или) подвергнутых предварительной обработке (предварительно отваренных, приготовленных в масле, соусе (маринаде, рассоле) или с другими ингредиентами, сушеных, соленых, копченых или в ином подобном виде).

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования
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