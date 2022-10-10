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В БЕЛАРУСИ РАЗРЕШАТ СКРЫВАТЬ СТАТДАННЫЕ, КОТОРЫЕ МОГУТ НАВРЕДИТЬ НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
15:19 12.10.2022
На заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 12 октября 2022 года депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной статистике».
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект разработан в целях совершенствования норм проекта закона «О государственной статистике» с учетом практики его применения, международных стандартов в области статистики, направлен на сокращение затрат государства на статистическое производство, снижение издержек респондентов на составление статистики.
В частности, законопроектом предлагается:
актуализировать права органов государственной статистики (доступ к информационным ресурсам государственных органов и использование данных из них);
уточнить порядок распространения официальной статистической информации (вводится возможность ограничивать распространение статистических данных при угрозе причинения вреда национальной безопасности страны в случае их распространения);
актуализировать принцип конфиденциальности первичных статистических данных и принцип соразмерности нагрузки на респондентов потребностям пользователей с учетом современных реалий и требований общества к государственной статистике;
установить переход в электронный формат предоставления респондентами первичных статистических данных;
закрепить право респондентов на передачу полномочий по составлению и предоставлению статистических данных на аутсорсинг организации, зарегистрированной в Республике Беларусь.
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