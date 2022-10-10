На заседании девятой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва 12 октября 2022 года депутаты в первом чтении приняли законопроект «Об изменении законов» по вопросам введения биометрических документов.

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект подготовлен в целях приведения законодательства в соответствие с нормами указа от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах». В связи с этим проектом закона предусматривается определение порядка выдачи биометрического паспорта гражданина Республики Беларусь, а также дополнение понятийного аппарата ряда законов определениями терминов, применяемых в указе.

Так, проектом закона:

уточняются основания для предоставления права на отсрочку от призыва на воинскую службу;

расширяются возможности получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь (при приобретении иностранцем в собственность многофункционального помещения либо иного жилого помещения);

устанавливается временное ограничение на выезд из Беларуси лиц, в отношении которых ведется административный процесс;

предоставляется право Комитету государственной безопасности временно ограничивать выезд физических лиц из Беларуси в интересах национальной безопасности;

предусматривается дополнительное регулирование порядка выезда за границу сотрудников государственных органов.