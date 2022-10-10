|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОПУБЛИКОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
12:43 12.10.2022
Сегодня на Pravo.by опубликован Закон от 10 октября 2022 г. № 209-З «Об изменении законов по вопросам обработки персональных данных».
Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом скорректированы законы Республики Беларусь:
от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;
от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения»;
от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь»;
от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».
Документ принят в целях приведения указанных законов в соответствие с:
изменениями Конституции Республики Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г.;
Законом от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»;
Указом от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» (комментарий МВД о ходе реализации указа № 107 можно прочитать здесь).
Внесенные изменения направлены на совершенствование обработки персональных данных при госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, ведении регистра населения, обеспечении пограничной безопасности страны.
Основные положения Закона вступают в силу после его официального опубликования.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 12.10.2022
Конвертация в банках
на 12.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте