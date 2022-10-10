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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОПУБЛИКОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ


12:43 12.10.2022

Сегодня на Pravo.by опубликован Закон от 10 октября 2022 г. № 209-З «Об изменении законов по вопросам обработки персональных данных».

Как сообщает Национальный правовой портал, правовым актом скорректированы законы Республики Беларусь:

от 22 июля 2002 г. № 133-З «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;

от 21 июля 2008 г. № 418-З «О регистре населения»;

от 21 июля 2008 г. № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь»;

от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации».

Документ принят в целях приведения указанных законов в соответствие с:

изменениями Конституции Республики Беларусь, принятыми на республиканском референдуме 27 февраля 2022 г.;

Законом от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных»;

Указом от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» (комментарий МВД о ходе реализации указа № 107 можно прочитать здесь).

Внесенные изменения направлены на совершенствование обработки персональных данных при госрегистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, ведении регистра населения, обеспечении пограничной безопасности страны.

Основные положения Закона вступают в силу после его официального опубликования.
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