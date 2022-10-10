ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
12.10.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИЗЛОЖЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ


09:47 12.10.2022

Постановлениями Министерством образования № 318 и № 319 от 19 сентября изложены в новой редакции: Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи; Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.

Как сообщает Национальный правовой портал, действие Положения распространяется на:

учреждения дополнительного образования детей и молодежи;

в части организации образовательного процесса и приема (зачисления) лиц для получения дополнительного образования детей и молодежи – на иные:

учреждения образования, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;

организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.

Детские школы искусств под действие положения не подпадают.

В перечень основных задач вышеуказанных учреждений включены:

реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи;

выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании;

осуществление научно-методического обеспечения образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.

Таким учреждениям также разрешено реализовывать:

образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих);

образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);

образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов;

программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.

Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи возможна в очной, заочной и дистанционной формах получения образования.

Каждому учащемуся предоставляется право выбора обучаться в одном или нескольких объединениях по интересам.

Кроме того, в течение учебного года, включая каникулярный период, в таких учреждениях могут реализовываться программы объединений по интересам с переменным составом учащихся (краткосрочные).

Что касается Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, то документом определены формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (исключение – учащиеся детских школ искусств) при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в:

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи;

иных учреждениях образования, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;

иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.

Аттестация учащихся может проводиться в устной, письменной и практической формах. Допускается также сочетание указанных форм.

Постановления № 318 и № 319 вступают в силу после их официального опубликования.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.10.2022
валюта курс
EUR 2.5168
USD 2.5841
RUB 4.0388
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4792 +0.0106
USD 2.5500 +0.0133
RUB 4.1009 -0.0261
все курсы архив

Курсы в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.5250 2.5400
USD 2.5850 2.6000
RUB 3.2000 4.0300
подробнее

Конвертация в банках
на 12.10.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 0.9770 0.9850
EUR/RUB 63.0000 76.0000
USD/RUB 64.3000 78.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте