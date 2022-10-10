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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ ИЗЛОЖЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
09:47 12.10.2022
Постановлениями Министерством образования № 318 и № 319 от 19 сентября изложены в новой редакции: Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи; Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.
Как сообщает Национальный правовой портал, действие Положения распространяется на:
учреждения дополнительного образования детей и молодежи;
в части организации образовательного процесса и приема (зачисления) лиц для получения дополнительного образования детей и молодежи – на иные:
учреждения образования, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;
организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.
Детские школы искусств под действие положения не подпадают.
В перечень основных задач вышеуказанных учреждений включены:
реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи;
выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании;
осуществление научно-методического обеспечения образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.
Таким учреждениям также разрешено реализовывать:
образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих);
образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);
образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов;
программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.
Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи возможна в очной, заочной и дистанционной формах получения образования.
Каждому учащемуся предоставляется право выбора обучаться в одном или нескольких объединениях по интересам.
Кроме того, в течение учебного года, включая каникулярный период, в таких учреждениях могут реализовываться программы объединений по интересам с переменным составом учащихся (краткосрочные).
Что касается Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, то документом определены формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (исключение – учащиеся детских школ искусств) при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в:
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи;
иных учреждениях образования, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;
иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.
Аттестация учащихся может проводиться в устной, письменной и практической формах. Допускается также сочетание указанных форм.
Постановления № 318 и № 319 вступают в силу после их официального опубликования.
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