Постановлениями Министерством образования № 318 и № 319 от 19 сентября изложены в новой редакции: Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи; Правила проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.

Как сообщает Национальный правовой портал, действие Положения распространяется на:

учреждения дополнительного образования детей и молодежи;

в части организации образовательного процесса и приема (зачисления) лиц для получения дополнительного образования детей и молодежи – на иные:

учреждения образования, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;

организации, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующие образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.

Детские школы искусств под действие положения не подпадают.

В перечень основных задач вышеуказанных учреждений включены:

реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи;

выявление и развитие творческих способностей детей и молодежи, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании;

осуществление научно-методического обеспечения образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи.

Таким учреждениям также разрешено реализовывать:

образовательную программу профессиональной подготовки рабочих (служащих);

образовательную программу обучающих курсов (лекториев, тематических семинаров, практикумов, тренингов, офицерских курсов и иных видов обучающих курсов);

образовательную программу стажировки руководящих работников и специалистов;

программу воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении.

Реализация образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи возможна в очной, заочной и дистанционной формах получения образования.

Каждому учащемуся предоставляется право выбора обучаться в одном или нескольких объединениях по интересам.

Кроме того, в течение учебного года, включая каникулярный период, в таких учреждениях могут реализовываться программы объединений по интересам с переменным составом учащихся (краткосрочные).

Что касается Правил проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи, то документом определены формы, порядок оценки результатов учебной деятельности и проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (исключение – учащиеся детских школ искусств) при освоении содержания образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи с повышенным уровнем изучения образовательной области, темы, учебного предмета или учебной дисциплины в:

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи;

иных учреждениях образования, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи;

иных организациях, которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, реализующих образовательную программу дополнительного образования детей и молодежи.

Аттестация учащихся может проводиться в устной, письменной и практической формах. Допускается также сочетание указанных форм.

Постановления № 318 и № 319 вступают в силу после их официального опубликования.