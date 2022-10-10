Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло постановление от 7 октября 2022 г. № 61 «О регулировании цен на мясо кур, цыплят-бройлеров в виде частей тушки».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ведомства, документ принят с целью предупреждения необоснованного повышения цен на разделку тушки кур и цыплят-бройлеров.

Так, постановлением установлено, что при разделке тушки кур, цыплят-бройлеров на части цены на них должны формироваться с учетом отпускных цен (цен приобретения) на тушки, норм выхода, коэффициентов пищевой ценности частей тушки.

При этом стоимость двух полутушек, передней и задней четвертин тушки не должна превышать стоимости самой тушки, а стоимость иных частей тушки – стоимости тушки, увеличенной на 10%.

На куриное филе установлены предельные максимальные оптовая надбавка, торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) в размере 15%.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение 90 дней.

Одновременно ведомство обращает внимание, что директивой от 6 октября 2022 г. «О недопустимости роста цен» и постановлением Совмина от 6 октября 2022 г. № 669 «О временных мерах по стабилизации цен» установлен запрет на рост цен с 6 октября 2022 г. Данное требование также должно соблюдаться при формировании цен на разделку тушки кур и цыплят-бройлеров при применении норм постановления МАРТ № 61 от 7 октября 2022 г..