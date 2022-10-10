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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ЕЩЕ 2 ИНВЕСТОРАМ ПРОДАЖУ ДОЛЕЙ В БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЯХ
11:47 11.10.2022
Постановлением Совмина № 682 от 7 октября 2022 года дополнен перечень иностранных инвесторов «из недружественных стран», которым запрещена продажа акций и долей в учрежденных ими компаниях на территории Беларуси.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в этот список включили две компании: ООО «БелКомпонентс», доля в котором принадлежит компании Ingresso (Польша), и ООО «МБайсикл», доля в котором принадлежит компании «НИЛТАСОФТ ЛИМИТЕД» (Кипр).
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
В первоначальном списке правительства ограничения были введены почти против 190 белорусских компаний с зарубежными акционерами.
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