Постановлением Совмина № 682 от 7 октября 2022 года дополнен перечень иностранных инвесторов «из недружественных стран», которым запрещена продажа акций и долей в учрежденных ими компаниях на территории Беларуси.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, в этот список включили две компании: ООО «БелКомпонентс», доля в котором принадлежит компании Ingresso (Польша), и ООО «МБайсикл», доля в котором принадлежит компании «НИЛТАСОФТ ЛИМИТЕД» (Кипр).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

В первоначальном списке правительства ограничения были введены почти против 190 белорусских компаний с зарубежными акционерами.