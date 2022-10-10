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В БЕЛАРУСИ УРЕГУЛИРОВАНЫ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В СФЕРЕ ДОПОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ


10:57 11.10.2022

Постановлением Министерства образования № 331 от 20 сентября 2022 г. утверждено Положение об учебно-методическом объединении в сфере дополнительного образования взрослых.

Как сообщает Национальный правовой портал, такие объединения создаются по группам специальностей на базе учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых. Их создание направлено на совершенствование научно-методического обеспечения дополнительного образования взрослых.

Полномочия по утверждению перечня учебно-методических объединений (УМО), учреждений образования, реализующих образовательные программы дополнительного образования взрослых, на базе которых создаются УМО, закрепленных за ними групп специальностей, возложены на Министерство образования.

К основным функциям УМО отнесены:

участие в разработке и совершенствовании образовательных стандартов переподготовки руководящих работников и специалистов;

участие в разработке, экспертизе и совершенствовании учебно-программной документации образовательных программ дополнительного образования взрослых;

согласование рукописей учебников, учебных и учебно-методических пособий.

В частности, УМО:

разрабатывают и совершенствуют, проводят экспертизы учебно-программной документации образовательных программ дополнительного образования взрослых;

рассматривают рукописи учебников, учебных и учебно-методических пособий в целях подготовки заключений и рекомендуют к присвоению грифа УМО «Рекомендовано учебно-методическим объединением в сфере дополнительного образования взрослых»;

участвуют в рассмотрении предложений по внесению изменений в Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-2022 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Министерства образования № 54 от 24 марта 2022 г.;

участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов, подготовке информационно-аналитических, методических материалов, направленных на обеспечение реализации государственной политики в сфере дополнительного образования взрослых;

разрабатывают рекомендации по совершенствованию образовательного процесса при реализации образовательных программ дополнительного образования взрослых, организуют обмен опытом между учреждениями образования, реализующими образовательные программы дополнительного образования взрослых.

Ведомственное постановление от 28 июля 2011 г. № 195 «Об утверждении Положения об учебно-методическом объединении в сфере дополнительного образования взрослых» признается утратившим силу.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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