Лукашенко 10 октября подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с указом № 356 вносятся изменения в ряд прежних указов в развитие положений обновленного Закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.

В частности, органы государственной безопасности будут подчиняться исключительно Лукашенко (ранее Совмину). Указ № 355 предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.

Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.