|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.10.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДПИСАНЫ УКАЗЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ
09:59 11.10.2022
Лукашенко 10 октября подписал указы, касающиеся совершенствования деятельности системы органов государственной безопасности, сообщает его пресс-служба.
В соответствии с указом № 356 вносятся изменения в ряд прежних указов в развитие положений обновленного Закона "Об органах государственной безопасности Республики Беларусь" от 6 октября 2022 года.
В частности, органы государственной безопасности будут подчиняться исключительно Лукашенко (ранее Совмину). Указ № 355 предусматривает реорганизацию государственного учреждения образования "Институт национальной безопасности Республики Беларусь" в Академию национальной безопасности. Документом также утверждается устав этого учреждения образования.
Совету министров и Комитету госбезопасности поручено до 1 января 2023 года принять меры по реализации названных указов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.10.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 10.10.2022
Курсы в банках
на 11.10.2022
Конвертация в банках
на 11.10.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте