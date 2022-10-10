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МИНФИН БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛ ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И ОТПУСКА ДРАГМЕТАЛЛОВ И ДРАГКАМНЕЙ


13:58 10.10.2022

Постановлением Министерства финансов № 40 от 12 сентября 2022 г. в новой редакции излагается Инструкция о порядке приемки и отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней и изделий, их содержащих, Государственным хранилищем ценностей Минфина. Соответствующие изменения внесены в ведомственное постановление № 69 от 14 апреля 2004 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкцией определен порядок приемки драгоценных металлов или их сплавов, драгоценных камней и изделий, их содержащих (в том числе металлопродукции, ювелирных и других изделий, зуботехнических изделий, монет, лабораторного оборудования, произведений искусства, самородков, предметов фалеристики и религиозного культа и их лома), Государственным хранилищем ценностей Министерства финансов, которые:

поставляют юрлица, ИП;

передают уполномоченные или компетентные госорганы в случаях, предусмотренных законодательством;

передают физлица безвозмездно государству;

не востребованы из организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность в форме предоставления микрозаймов под залог движимого имущества, предназначенного для личного, семейного или домашнего использования, с обязательной передачей во владение предмета залога такой организации (заклад);

перешли в собственность государства по основаниям, предусмотренным законодательством;

передаются в иных случаях, установленных законодательством.

Урегулированы также особенности приемки и выдачи ценностей при оказании услуг и порядок отпуска ценностей из Государственного хранилища ценностей.

Не принимаются:

ценности, в которых драгоценные металлы или их сплавы находятся в виде инкрустации, насечек и покрытий;

тканевые экспонаты, в которых используются драгоценные металлы или их сплавы в виде нитей, проволоки, блесток и других мелких украшений (шитье, парча, кружева, бахрома и др.);

лом и отходы от использования приборов, оборудования, вычислительной, медицинской и другой техники, средств связи и телекоммуникаций, комплектующих изделий из них, от использованных кинофоторентгеноматериалов, аккумуляторов, электропусковой аппаратуры;

отходы различных производств;

продукция из недрагоценных материалов.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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